Lucid Group fait son entrée sur Nasdaq par une fusion avec Churchill Capital Corp IV

Lucid Group fait son entrée sur Nasdaq par une fusion avec Churchill Capital Corp IV









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lucid Group, qui établit de nouvelles normes en matière de mobilité durable grâce à des véhicules électriques de luxe, est devenu aujourd'hui une société cotée en bourse et négociée sur le Nasdaq Global Select Market. Ses actions ordinaires de classe A et ses bons de souscription publics sont respectivement cotés sous les nouveaux symboles boursiers "LCID" et "LCIDW". Lucid a réalisé la fusion précédemment annoncée avec Churchill Capital Corp IV le 23 juillet 2021, et la société fusionnée opérera désormais sous le nom de Lucid Group, Inc.

Lucid sonnera la cloche du Nasdaq ce lundi 26 juillet pour célébrer l'introduction en bourse de la société.

"La mission de Lucid est de véritablement industrialiser en masse les voitures électriques et les systèmes de propulsion électriques grâce au développement de la technologie la plus avancée imaginable", a déclaré Peter Rawlinson, PDG et Directeur Technique de Lucid Group. "Lucid Air représente la prochaine génération de véhicules électriques et crée de nouvelles normes en matière de confort intérieur, d'autonomie, d'efficacité et de puissance. Nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos livraisons prévues dans les deux prochaines années, et nous avons hâte de satisfaire nos clients du monde entier avec les meilleurs véhicules électriques jamais créés".

Peter Rawlinson a ajouté, "Merci à tous mes collègues à travers le pays, de notre siège social en Californie à notre usine en Arizona, pour leurs efforts exceptionnels et leur volonté de remettre en question ce qui est possible chaque jour. Je suis fier des fondements essentiels de Lucid, qui reposent sur la curiosité, la détermination et de solides principes d'ingénierie."

Michael S. Klein, CEO et chairman de la direction de Churchill Capital Corp IV, avant le regroupement d'entreprises, a déclaré : "Lucid possède une technologie de pointe et une demande évidente pour ses produits. Le groupe est sur la bonne voie pour livrer aux clients et générer des revenus grâce à ses voitures au cours du deuxième semestre de cette année. Nous sommes enthousiastes à l'idée de soutenir la transition de Lucid vers une société publique et nous sommes confiants dans sa capacité à répondre aux besoins non satisfaits de l'industrie automobile, qui évolue vers l'électrification à un rythme rapide et à l'échelle mondiale".