Luc Rémont devrait bien diriger EDF

(Boursier.com) — Luc Rémont devrait bien être le prochain patron d'EDF. Confirmant les derniers bruits de couloir, 'BFM Business' indique que le numéro deux de Schneider Electric va devenir directeur général de l'entreprise publique. Selon plusieurs sources proches du dossier citées par le site d'informations, "il n'y a plus de suspense, il n'y a plus que lui en course".

Bercy a annoncé en juillet son intention de lancer une OPA à 12 euros par action sur les quelque 16% du capital d'EDF qu'il ne détient pas encore et de remplacer son PDG, Jean-Bernard Lévy, alors que le groupe est confronté à une disponibilité historiquement basse de son parc nucléaire qui aggrave la crise de l'énergie en Europe. Alors que 30 des 56 réacteurs du parc nucléaire français sont actuellement arrêtés pour des opérations de maintenance ou des problèmes de corrosion, certains analystes estiment que les prévisions de redémarrage des réacteurs d'ici à l'hiver risquent de s'avérer trop optimistes et que la France pourrait être contrainte de rationner l'électricité pour satisfaire à ses propres besoins.

Selon 'BFM Business', "il est aussi acté que Luc Rémont sera accompagné d'un président pour former une gouvernance à deux têtes". Laurence Parisot et Marianne Laigneau seraient favorites pour occuper le poste.