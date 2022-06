Lookout Inc : acquisition de SaferPass

(Boursier.com) — Lookout Inc, fournisseur leader de solutions de sécurité pour les endpoint et le cloud, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de SaferPass, une société innovante de gestion des mots de passe qui fournit des solutions d'identité en ligne sécurisées pour les particuliers et les entreprises.

En ajoutant la technologie de gestion des mots de passe à sa gamme de solutions de sécurité, Lookout poursuit sa mission de protection proactive et de sauvegarde des données clients pour les particuliers et les entreprises.