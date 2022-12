Logistique 'zéro émission' : DHL Parcel UK déploie une flotte de 'véhicules durables' au Royaume-Uni

(Boursier.com) — DHL Parcel UK, qui fait partie de DHL eCommerce Solutions, a pris livraison de six camions électriques Volvo qui seront déployés à Londres à partir de janvier 2023... Dans le courant de l'année, 30 nouveaux camions GNL seront ajoutés à la flotte pour les trajets longue distance.

Les deux achats font partie du programme d'investissement d'environ 74 millions d'euros (64 millions de livres sterling) de DHL Parcel UK dans une flotte de véhicules durables au Royaume-Uni et sont conformes à la stratégie de développement durable du groupe Deutsche Post DHL.

L'entreprise franchit ainsi une nouvelle étape importante vers la décarbonisation de sa flotte de transport et de livraison en Grande-Bretagne et vers l'objectif du groupe Deutsche Post DHL d'atteindre des émissions nettes nulles dans la logistique d'ici 2050. En cours de route, le groupe investira plus de 7 milliards d'euros dans les carburants durables et les technologies propres d'ici 2030 seulement. La conversion de la flotte DHL pour la collecte, la livraison et les services réguliers vers des propulsions électriques ou des solutions de carburant durables est un levier important à cet égard...

Révolution de la mobilité

"Notre objectif est de mener la révolution de la mobilité en Grande-Bretagne. Le déploiement de moteurs électriques à zéro émission dans les poids lourds pour le dernier kilomètre est une étape importante vers notre vision d'une logistique à zéro émission", a déclaré Peter Fuller, PDG de DHL Parcel UK.

Les camions électriques Volvo FL de 16 t sont chacun alimentés par quatre batteries de 200 kWh, qui permettent une autonomie de près de 200 km - lorsqu'ils sont chargés avec un maximum de 12 palettes avec un poids de transport allant jusqu'à 6 t. Les batteries sont chargées pendant la nuit dans les emplacements centraux de DHL Parcel à Londres, de sorte qu'elles peuvent être utilisées quotidiennement pour le transport dans le centre-ville.

Parce qu'il s'agit de véhicules à "zéro émission", ils n'émettront ni carbone ni polluants dans l'atmosphère... Avec leur excellente visibilité panoramique, ils répondent également à la norme "3 étoiles London Direct Vision", qui vise à améliorer la sécurité de tous les usagers de la route londonienne.

Une fois l'installation d'une infrastructure de ravitaillement en bio-GNL terminée et les chauffeurs formés au ravitaillement en toute sécurité, les 30 nouveaux camions GNL viendront compléter la flotte de véhicules du nouveau hub DHL au sud de l'aéroport de Coventry.

Avec une autonomie allant jusqu'à 600 kilomètres par remplissage de réservoir, les camions seront utilisés pour des services réguliers dans toute la Grande-Bretagne. Lorsqu'ils fonctionnent au bio-GNL, les émissions de CO2 des tracteurs sont réduites jusqu'à 85% par rapport à un moteur diesel conventionnel de la même puissance de 460 ch...

