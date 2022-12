Logistique : Container xChange donne accès aux datas en temps réel du commerce des conteneurs et des prix de location

(Boursier.com) — Dans le but d'offrir un accès aux données de conteneurs "en temps réel", Container xChange, plate-forme logistique de conteneurs en ligne, a lancé "xChange Insights", une solution basée sur les données, unique en son genre, pour les négociants en conteneurs, les transitaires, les expéditeurs et NVOCC dans le monde.

"Ce récent ajout à la suite de produits de la société apporte la transparence du marché des conteneurs en fournissant des informations mondiales sur les conteneurs pour aider les entreprises de logistique à prendre des décisions intelligentes en matière de commerce et de location" explique le groupe.

Gains de temps

Pour mieux comprendre les points faibles du marché, Container xChange a interrogé plus de 250 négociants en conteneurs, transitaires et NVOCC et a constaté que plus de la moitié (57%) des personnes interrogées passent plus de deux heures à rechercher des données en temps réel sur les prix des conteneurs et les taux de location.

Le sondage a également révélé que 44% des sociétés de transport maritime et de commerce de conteneurs recherchent puis analysent quotidiennement les données obtenues. Cela augmente la charge de travail manuel des professionnels de l'industrie. Insights résoudra ce problème en donnant accès à des données en temps réel et en automatisant le processus...

Le Dr Johannes Schlingmeier, co-fondateur et PDG de Container xChange, commente : "L'analyse en temps réel des prix et des taux de location est un défi pour de nombreux acteurs de la logistique de conteneurs en raison de la lenteur de l'adoption de la technologie par le marché. Avec la technologie pénétrant plus profondément dans les processus de la chaîne d'approvisionnement, il est temps que nous utilisions les mégadonnées pour une meilleure prise de décision. La plupart des transitaires et des négociants en conteneurs s'appuient sur leur propre expérience ou sur les conseils provenant de partenariats établis lorsqu'ils jugent des opportunités commerciales ou explorent un nouveau marché. Nous simplifions l'accès aux données afin que les participants de l'industrie puissent compléter leur expérience et leurs connaissances hors ligne avec les derniers faits lors de la prise de décisions".

Au bon moment

xChange Insights permet aux entreprises de logistique de voir et de comparer les prix actuels des conteneurs et les taux de location SOC dans 130 emplacements à travers le monde, de se renseigner sur l'évolution des prix jusqu'à 2 ans et de prendre des décisions fondées sur des données...

"Par exemple, si c'est le bon moment pour acheter, vendre ou louer des conteneurs et quelles sont les villes les plus lucratives pour les transactions commerciales et de location. La plate-forme met également en évidence les dernières tendances, les nouvelles pertinentes et fournit des conseils sur les principaux marchés" conclut le groupe.

