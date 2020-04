Lizee annonce une levée de fonds d'un million d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Lizee, la startup française spécialisée dans le secteur de l'e-commerce de location, annonce une levée de fonds d'un million d'euros, menée par Speedinvest. Alante Capital, Fashion For Good et Volta Circle ont également participé à ce tour de table. Ces fonds permettront à Lizee d'accélérer son expansion en Europe, d'enrichir le développement de sa solution SaaS et de renforcer ses équipes.

Fondée en 2019 par Anna Balez et Tanguy Frécon, Lizee est la première solution du marché visant à accompagner les enseignes qui souhaitent se lancer dans l'économie du partage et de la fonctionnalité. En effet, Lizee permet à ses partenaires de proposer leurs produits en location, et ce grâce à une plateforme e-commerce et logistique, en marque blanche. Lizee a déjà convaincu plus d'une dizaine de marques dans les secteurs du sport, du retail et de l'accessoire dont Decathlon, Delsey Paris ou encore Kipling.