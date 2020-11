Livestorm : levée de fonds de 30 M$ menée par Aglaé Ventures et Bpifrance Digital Venture

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Livestorm , plateforme de communication vidéo pour les entreprises, annonce une levée de fonds de 30 millions de dollars en Série B menée par Aglaé Ventures et BPIfrance Digital Venture. RAISE Ventures, déjà actionnaire, participe au tour de table. Les actionnaires historiques sont rejoints par le fonds européen IDInvest. Le montant total des fonds levés par Livestorm depuis sa création s'élève donc à 35 millions de dollars.

La startup créée en 2016 et basée à Paris permet aux entreprises d'attirer, engager et éduquer leur audience via une plateforme de communication vidéo. Qu'il s'agisse de réunions, webinars ou événements en ligne de 2 à 1.000 participants, Livestorm offre une plateforme tout-en-un pour gérer leur organisation : de la promotion à l'analyse des performances. La société française se distingue des autres solutions du marché en étant la première plateforme de communication vidéo unifiée à permettre l'organisation d'événements en ligne sur supports desktop ou mobile, depuis le navigateur et sans téléchargement.

"La vidéo et les événements en ligne sont devenus essentiels en 2020, et cette tendance va perdurer", déclare Cyril Guenoun, Associé chez Aglaé Ventures. "Livestorm se développe dans cet environnement, en offrant une plateforme complète et simple d'utilisation pour les réunions et les événements en ligne. Avec toutes ses fonctionnalités intégrées, Livestorm répond aux besoins des professionnels du marketing, de la vente, du service client ou encore des ressources humaines pour intégrer étroitement la vidéo dans leurs stratégies de communication. Nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de croissance de Livestorm".