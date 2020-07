Livejourney lève 2 ME pour étendre à l'international sa solution de process mining

(Boursier.com) — Livejourney, spécialiste du 'process mining', une solution permettant aux entreprises d'avoir, en temps réel, une vision globale de tous leurs processus et de détecter les nonconformités, annonce une levée de 2 millions d'euros auprès du fonds d'investissement Newfund et des family offices Evolem et Holnest, en vue d'accélérer son développement et de s'implanter en Europe, aux Etats-Unis et au Canada.

Fondée en 2015 par Simon Pioche, diplômé en mathématiques, et François Arnaud, école de commerce, tous deux anciens collaborateurs chez Téléperformance, Livejourney permet aux entreprises d'optimiser leurs processus dans tous les domaines (logistique-supply chain, expérience client, finance...) et de générer d'importants gains de productivité.

"Qu'il concerne l'ouverture d'un compte client, une opération de maintenance industrielle ou une promotion en magasin, un processus est une succession de nombreuses étapes, conduisant à la réalisation d'une opération, d'un produit, d'un service. Ces processus sont complexes et connaissent inévitablement des failles et des anomalies. Notre technologie permet de comprendre ce qui ne fonctionne pas : les engorgements, les boucles, les fuites", explique Simon Pioche, PDG de Livejourney.