Lisi : nouvelle baisse

(Boursier.com) — Lisi aligne une quatrième séance dans le rouge ce jeudi avec un titre qui cède 0,9% à 21,8 euros. Alors que l'équipementier aéronautique a dernièrement confirmé ses objectifs pour 2022 (retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash-Flow d'exploitation positif), Oddo BHF réitère son avis 'surperformance' sur le dossier.

Le broker explique que la valorisation reste modérée (6,6x l'EBITDA 2023e et 12,3x l'EBIT), en ligne avec les références historiques mais avec une décote de plus de 30% par rapport aux comparables, valorisation d'autant plus modeste que le potentiel d'amélioration des marges est intact.