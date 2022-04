Lisi : chiffre d'affaires de 342,4 ME au 1er trimestre

(Boursier.com) — Le Groupe LISI a réalisé un chiffre d'affaires de 342,4 ME au

1er trimestre 2022, en progression de 10,7% par rapport à 2021

LISI AEROSPACE : +20,5%, croissance soutenue depuis le S2 2021, portée par la hausse du carnet de commandes de la division ainsi que par la hausse du dollar,

LISI AUTOMOTIVE : +0,6%, gains de parts de marché dans un contexte toujours perturbé par la pénurie mondiale de composants électroniques chez l'ensemble des constructeurs et équipementiers,

LISI MEDICAL : +12%, progression des ventes portée par la hausse de la demande.

A périmètre constant et retraité de l'effet des devises, le chiffre d'affaires est en hausse de 5,5% sur les trois premiers mois de l'année.

PERSPECTIVES ET COMMENTAIRES SUR L'INCIDENCE FINANCIERE DE L'ACTIVITE

LISI AEROSPACE

Le marché de la construction aéronautique civile ne devrait pas retrouver le niveau de 2019 avant 2025 au plus tôt car la demande pour des avions civils de grande capacité n'est pas visible à ce stade. A l'heure actuelle, seules les cadences de monocouloirs affichent une vraie reprise et une profondeur de carnet (6.300 avions en commandes chez Airbus par exemple). Les autres segments de marché des hélicoptères, du militaire ou encore des avions d'affaires sont bien orientés. La division LISI AEROSPACE connait donc un affermissement notable de son carnet de commandes totalement centrées sur ces segments.

Malgré des possibles manques de certains approvisionnements dans la filière aéronautique, la division envisage les trimestres à venir avec une certaine confiance quant à la solidité de la demande.

LISI AUTOMOTIVE

Le marché automobile mondial restera perturbé pendant encore plusieurs mois avant que les conditions de retour à un approvisionnement normalisé en composants électroniques ne soient réunies. Cette situation provoquera encore des perturbations dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

A court terme, la division doit également composer avec le renchérissement des matières premières (acier et plastique) et de l'ensemble des consommables de production.

Dans ce contexte, la division LISI AUTOMOTIVE poursuivra ses efforts d'adaptation de ses capacités de production aux fluctuations de la demande des clients et renforcera les actions engagées en vue de neutraliser les effets de l'inflation sur les coûts de fabrication.

En parallèle, la division maintiendra ses efforts sur les développements et l'industrialisation des nouveaux produits à forte valeur ajoutée destinés aux besoins croissants du marché en matière d'électromobilité.

LISI MEDICAL

Le marché de la chirurgie mini-invasive, comme celui de la reconstruction orthopédique, est bien orienté et bénéficie de la reprise d'une activité normalisée dans les hôpitaux. La priorité de la division sera donnée à la poursuite du développement des nouveaux produits et à la montée en puissance des volumes de production.

LISI CONSOLIDE

Dans un contexte où la crise ukrainienne et les soubresauts de la crise COVID-19 rendent l'environnement économique mondial incertain, le Groupe LISI fait face à de nombreux défis. Après huit semaines de conflit en Ukraine, les opérations du Groupe LISI n'ont pas été affectées directement qu'il s'agisse des approvisionnements en matières premières ou en composants. Néanmoins, le Groupe note un accroissement général des tensions inflationnistes.

Le Groupe poursuit avec efficacité et organisation les actions engagées de longue date pour abaisser le point mort de ses activités, flexibiliser ses capacités de production, digitaliser et automatiser tant les processus industriels qu'administratifs, ainsi que déployer une politique en matière de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) objectivée. C'est pourquoi il reste confiant dans l'atteinte de ses objectifs pour 2022 tels que communiqués le 17 février dernier, retour à une croissance organique positive, amélioration des principaux indicateurs financiers et maintien d'un Free Cash Flow4 d'exploitation positif, tout en assurant la hausse prévue des investissements en équipements et en productivité.