LINK Mobility coté sur le marché boursier d'Oslo

(Boursier.com) — Netsize , spécialiste français des solutions mobiles multi-canales adaptées à la relation client annonce l'introduction en bourse de sa maison mère LINK Mobility sur le marché d'Oslo (Norvège). Les transactions qui ont débuté le 21 octobre à 9 heures se déroulent sous le symbole LINK.

Dans un communiqué en date du 13 octobre dernier destiné aux marchés financiers, il a été précisé que l'opération consisterait en la mise sur le marché de 146.855.000 actions pour un prix unique de 47.00 NOK (couronne norvégienne) par action. Le placement et sa période d'application ont été annoncés dans un communiqué en date du 14 octobre.

Exclusivement destiné aux investisseurs institutionnels l'offre a rencontré un vif succès ; elle a rapidement été sursouscrite sécurisant un total de près de 7 milliards de NOK.

Avec une valorisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros LINK Mobility acquiert le statut de nouvelle licorne européenne et représente la plus grande introduction 2020 dans les pays nordiques à date.

LINK Mobility est l'un des leaders européens des services de messagerie mobile et de la technologie CPaaS (Communication Platform "as a Service"). D'autre part, l'entreprise est à la pointe du marketing conversationnel, nouvelle étape dans la vie des annonceurs avec des possibilités décuplées par rapport au SMS.

Guillaume Van Gaver, CEO de Link Mobility a déclaré : "Nous sommes très fiers d'avoir su convaincre les investisseurs du rôle grandissant que LINK va jouer permettant une communication multi-canale entre marques et clients via mobile. Ils ont crû dans notre projet et notre ambition de faire de LINK Mobility un leader mondial dans ce secteur stratégique. Les fonds levés vont nous permettre d'investir dans le développement de nos plateformes opérées et de nous donner les moyens de grandir par acquisition."

Netsize, présent en France depuis 1999, a rejoint le groupe LINK Mobility en janvier 2019 et fera évoluer sa marque d'ici la fin de l'année pour se ranger sous la bannière LINK Mobility. Avec 60 collaborateurs, le France représente l'un des marchés les plus importants en termes de valeur et regorge de perspectives de développement significatives.

"Fort de cet ancrage et des nombreux clients prestigieux dans les secteurs aussi variés que les banques et assurances, les enseignes les plus prestigieuses, la grande distribution mais aussi le gouvernement français, Netsize souhaite encore conforter ses positions et se développer en investissant les nouveaux canaux de communication et les services qui y sont associés" conclut le groupe.