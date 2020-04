Libeo lève 4 ME pour accélérer le déploiement de sa solution de paiement entre entreprises

Libeo lève 4 ME pour accélérer le déploiement de sa solution de paiement entre entreprises









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Libeo, la Fintech qui simplifie la gestion et le paiement des factures fournisseurs pour les TPE-PME, annonce un nouveau tour de table de 4 millions d'euros mené par le fonds britannique LocalGlobe, aux côtés de son investisseur historique Breega et de ses Business Angels actuels.

Ce tour va permettre à Libeo d'accélérer sa croissance, dans un contexte de crise qui rend la gestion de trésorerie d'autant plus importante pour les entreprises...