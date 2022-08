LexisNexis rachète Caselex

(Boursier.com) — LexisNexis vient d'annoncer l'acquisition de Caselex, une startup de la legaltech européenne, spécialisée dans l'information juridique sur le droit des fusions et acquisitions.

Etablie aux Pays-Bas et fondée en 2015, Caselex a conçu une base de données de 18.000 définitions de marché issues des décisions de 55 autorités de la concurrence de différents pays. Caselex est un outil utilisé par de nombreux cabinets d'avocats et autorités de la concurrence dans le monde pour des opérations de fusions & acquisitions et des dossiers en droit de la concurrence.

La startup facilite le travail des avocats spécialisés dans ces matières, car bien comprendre les définitions de marché permet, par exemple, de déterminer si une acquisition est de nature à porter atteinte à la concurrence et si des conditions seront émises par les autorités compétentes avant de l'autoriser.

Cette acquisition vise à créer une gamme complète de produits à destination des avocats spécialisés en droit de la concurrence. Caselex s'ajoute aux solutions telles que Lexis 360, Mlex, PSL (Royaume-Uni) et Lexis+. LexisNexis facilitera le déploiement de Caselex au sein de cabinets d'avocats en France, au Royaume-Uni, en Europe et dans le monde. Caselex sera par ailleurs enrichi avec des outils d'analytics. Cette acquisition fait suite à d'autres opérations récentes du géant de la technologie juridique, comme les rachats de Parley Pro (gestion de contrats) et de Closd (gestion de projets complexes et de transactions).

LexisNexis poursuit ainsi sa stratégie globale de développement de produits et solutions visant à faciliter la prise de décision, optimiser la sécurité juridique des actes et conseils ainsi que la productivité et la performance.