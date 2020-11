Les valeurs covid s'effondrent, après les résultats incroyables obtenu par Pfizer et BioNTech

(Boursier.com) — Le CAC 40 s'envole de 7% désormais, suite aux incroyables résultats intermédiaires de phase 3 obtenus par le vaccin potentiel de Pfizer et BioNTech contre le nouveau coronavirus. En revanche, les valeurs 'covid' s'effondrent assez logiquement suite à cet effet d'annonce, en particulier celles des fabricants ou revendeurs de tests, ou encore d'autres laboratoires travaillant sur la question. Genomic Vision rend 33%, Theradiag chute de 25%, Biophytis s'effondre de 43%, Visiomed trébuche de 25% environ et Biosynex de 40%. Novacyt, 'star' boursière incontestée des derniers mois, chute de 35%. Eurobio Scientific dévisse de 22% et Intrasense de 41%.

Dans le compartiment pharmaceutique, BioMérieux abandonne près de 12%, mais Sanofi gagne près de 2%. Valneva corrige de 14%...

Euromedis décroche par ailleurs de 19%, alors que la crise sanitaire avait dopé récemment ses résultats du fait de la demande en matériels médicaux.