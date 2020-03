Les taux reculent fortement sur le marché obligataire après la BCE

(Boursier.com) — Le bazooka sorti hier soir par la Banque centrale européenne produit ses effets sur le marché obligataire souverain. Objet de vives tensions ces derniers jours, les taux se détendent fortement alors que les titres d'Etat remontent. La BCE a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actifs, d'un montant de 750 milliards d'euros d'ici à la fin 2020, en vue de lutter contre les effets de l'épidémie de Covid-19 sur l'économie de la zone euro. Un montant équivalent à environ 6% du PIB de la région.

"Aucune limite"

"A période extraordinaire, action extraordinaire", a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. "Il n'y a pas de limite à notre engagement à l'euro. Nous sommes déterminés à utiliser le plein potentiel de nos outils, dans notre mandat".

Toutes les parties concernées

Le programme s'appliquera "de façon égale aux familles, entreprises, banques et gouvernements", a détaillé la BCE, précisant que "le conseil des gouverneurs fera tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat". Ce QE d'urgence contre la pandémie (Pandemic Emergency Purchase Programme ou PEPP) permettra à la BCE de "s'assurer que tous les secteurs de l'économie pourront bénéficier de conditions de financements favorables, qui leur permettront d'absorber le choc" créé par l'épidémie, a précisé la BCE.

"Dans le domaine de ce que la politique monétaire peut faire, la BCE s'attaque maintenant sérieusement aux deux questions clés auxquelles sont confrontés les responsables de la politique économique", explique à 'Bloomberg' Holger Schmieding chez Berenberg. "Atténuer la pénurie de liquidités dans l'économie et aider les gouvernements à financer leur réponse à l'urgence sanitaire".

Un tournant ?

"La BCE a dû réagir rapidement", note pour sa part Christoph Rieger, responsable de la stratégie des taux fixes à la Commerzbank. "La nouvelle enveloppe de 750 milliards d'euros devrait permettre de réduire plus durablement des spreads, mais on peut se demander si ce sera le tournant de la déroute plus générale des marchés financiers".

Nette accalmie sur les taux

Sur le marché de la dette d'Etat, le rendement du 10 ans italien chute de 70 points de base à 1,61%, celui du 10 ans grec plonge de 180 pb à 2,02% alors que le taux du Bund allemand, la référence dans la zone euro, abandonne 10 pb à - 0,33%.