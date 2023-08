Les taux au plus haut depuis de longues années sur le marché de la dette souveraine

(Boursier.com) — La tension reste forte sur le marché obligataire souverain. Pendant que les cours baissent, les rendements augmentent (ils évoluent en sens inverse) vers des niveaux plus observés depuis de longues années. Le taux du bon du Trésor à 30 ans a grimpé jusqu'à 7 points de base en début de séance à New York, à 4,42%, au plus haut niveau depuis 2011. Il se situait à moins de 4% fin juillet. Le taux du 10 ans, la référence, flirte lui avec les 4,31%, à quelques points de son sommet de 2022. Le rendement britannique de même échéance a lui atteint un sommet de 15 ans, tandis que son homologue allemand s'est approché de ses sommets de 2011. Globalement, le rendement d'un indice 'Bloomberg' reprenant l'ensemble de la dette souveraine mondiale a atteint 3,3% mercredi, du jamais vu depuis août 2008.

Les données économiques résilientes, notamment américaines, remettent de plus en plus en cause l'idée que les Banques centrales sont arrivées à la fin de leur cycle de resserrement monétaire. Les dernières minutes de la Fed n'ont fait que renforcer ces craintes, de nombreux responsables se montrant préoccupés par le fait que l'inflation ne reculerait pas assez vite. Selon l'outil 'FedWatch' du CME Group, la probabilité est de 86% que la Fed laisse ses taux inchangés entre 5,25 et 5,50% le 20 septembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire. La probabilité d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point n'est néanmoins pas négligeable à près de 14%. Elle atteint plus de 38% pour la réunion suivante.

"Nous pensons qu'il est possible d'obtenir une hausse supplémentaire des taux de la Fed plus tard cette année pour s'assurer qu'il existe une police d'assurance que l'inflation reste contenue", affirme à 'Bloomberg' Jerome Schneider, responsable de la gestion de portefeuille et du financement à court terme chez Pimco qui supervise 1.800 milliards de dollars d'actifs. "Une chose est certaine, des hausses de taux sont toujours sur la table et les taux vont rester élevés pour longtemps", observe de son côté Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez State Street.