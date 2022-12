Les small caps sont la seule partie du marché qui reste historiquement peu cher (BoA)

(Boursier.com) — Décote extrême entre les petites et les grosses valeurs de croissance ? Pour les équipes de Bank of America, la réponse est clairement positive puisqu'elles n'hésitent pas à parler de discount "particulièrement extrême". Selon les stratèges, les petites capitalisations sont globalement la seule partie du marché boursier qui reste historiquement bon marché : "à notre avis, elles anticipent déjà une récession".

Bien que les actions S&M de croissance deviennent moins chères, BofA conseille à ses clients de s'en tenir aux titres 'value'. La valeur et la croissance ont toutes deux enregistré des performances mitigées pendant les récessions, mais la banque préfère toujours les actions 'value' aux titres de croissance pour 2023.

"Le multiple relatif du Russell 2000 Growth par rapport au Russell 1000 Growth est désormais inférieur de 29% à la moyenne historique, à travers les métriques que nous suivons ; cela se compare à une décote de 22% par rapport à la moyenne historique entre les small caps 'value' et les grandes capitalisations 'value'".

L'énergie et la finance sont deux des secteurs les plus attrayants parmi les petites capitalisations 'value', soulignent les équipes de BoA.