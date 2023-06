Les risques sur l'inflation restent orientés à la hausse selon un membre de la BCE

(Boursier.com) — Nouvel appel en faveur de la poursuite du resserrement monétaire au sein de la Banque centrale européenne. Boris Vujcic a déclaré au cours du week-end que la vive hausse des prix à la consommation ne s'atténue que lentement et que les dangers d'une résurgence dépassent ceux d'un recul plus rapide. "La désinflation devrait être progressive, les risques étant toujours orientés à la hausse en raison des risques liés au marché du travail tendu et aux pressions sous-jacentes sur les prix dans le secteur des services", a déclaré le président de la Banque centrale croate à 'Bloomberg'.

Alors que le membre de la BCE considère que les pressions salariales dans la zone euro des 20 nations sont plus faibles, en moyenne, que dans son pays natal, il a déclaré : elles sont "toujours très vives, et nous devons encore voir où cela s'arrêtera". La prochaine réunion de la BCE est programmée dans deux semaines. Le marché table sur un nouveau tour de vis d'un quart de point qui porterait le taux de dépôt à 3,5%.