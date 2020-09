Les recrutements se poursuivent dans la filière NAE

(Boursier.com) — Malgré les répercussions économiques de la crise du Covid-19, les besoins en nouvelles compétences se maintiennent dans les domaines d'activité moins impactés et en réponse à la nécessaire diversification des entreprises.

Ainsi, NAE annonce déjà sa présence sur 7 salons dédiés au recrutement, dans toute la Normandie où la filière aérospatiale et défense représente déjà plus de 21.500 salariés.

Septembre - 24H pour l'Emploi et la Formation

-Le 8 septembre à Rouen, aux côtés du Groupe CERI et d'Ingeliance Cherbourg

-Le 17 septembre à Caen, aux côtés de Factem et Serodem

-Le 22 septembre à Alençon, aux côtés d'Ingeliance Cherbourg et du Cirfa Air de Caen

Dieppe Méca Energies

-Le 24 septembre à Dieppe

Octobre - 24H pour l'Emploi et la Formation

-Le 1er octobre à Cherbourg, aux côtés d'Ingeliance Cherbourg

-Le 6 octobre à Evreux, aux côtés d'Ingeliance Cherbourg

-Le 15 octobre au Havre, aux côtés de Safran Nacelles et du Groupe ADF.