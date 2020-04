Les profits des sociétés vont fondre au deuxième trimestre

(Boursier.com) — Les premières publications de résultats trimestriels vont obliger les investisseurs à regarder d'un peu plus près le côté économique de la crise de Covid-19. Malgré les multiples mesures de soutien dévoilées aux quatre coins du monde, il ne fait guère de doute que les comptes porteront la trace de l'épidémie de coronavirus. Un impact appelé à être encore plus prononcé au cours du deuxième trimestre. Dans ces conditions, les analystes sont en train de logiquement revoir à la baisse leurs estimations.

Le consensus Refinitiv prévoit désormais une chute de 30,2% sur un an des profits des entreprises composant l'indice Stoxx 600 au deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier. Il y a une semaine, ce chiffre n'était "que" de 21,9%. Pour le troisième trimestre, le marché anticipe pour l'instant un recul annuel de 21,6%, contre 15,4% la semaine dernière.

"Au vu de l'arrêt total que marquent la plupart des économies en ce moment, le point bas de l'activité pourrait être inférieur à celui de 2008-2009, mais le rebond peut aussi être plus marqué et plus rapide", estime Emmanuel Cau, stratège actions de Barclays pour l'Europe.