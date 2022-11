Les prix à la production progressent encore dans la zone euro

(Boursier.com) — Pas de surprise du côté des prix à la production dans la zone euro. Selon les données d'Eurostat, ces derniers ont augmenté de 1,6% en septembre après une hausse de 5% le mois précédent. Les prix ont progressé de 3,3% dans le secteur de l'énergie, de 0,9% pour les biens de consommation non durables, de 0,4% pour les biens d'investissement et les biens de consommation durables et de 0,1% pour les biens intermédiaires. Les prix dans l'ensemble de l'industrie, à l'exclusion du secteur de l'énergie, ont augmenté de 0,4%.

En glissement annuel, les prix à la production bondissent de 41,9%. Des données en ligne avec les attentes du marché.