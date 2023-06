"Les pleins effets de nos mesures de politique monétaire commencent à se matérialiser", affirme Christine Lagarde

(Boursier.com) — Les pressions sur les prix restent fortes. Christine Lagarde, qui s'exprime devant la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, explique que si l'inflation hors énergie et produits alimentaires a reculé à 5,3% en mai, contre 5,6% en avril, les pressions à la hausse sur l'inflation globale et sous-jacente continuent de provenir de la répercussion des augmentations passées des coûts de l'énergie et des goulots d'étranglement de l'offre, qui devraient néanmoins s'estomper progressivement. Les dernières données disponibles suggèrent que les indicateurs de pressions inflationnistes sous-jacentes restent élevés et, bien que certains montrent des signes de modération, rien ne prouve clairement que l'inflation sous-jacente ait atteint un pic.

Par ailleurs, les pressions salariales se sont encore renforcées, les salariés récupérant une partie du pouvoir d'achat qu'ils avaient perdu en raison de la forte inflation. En outre, dans certains secteurs, les entreprises ont pu augmenter leurs marges bénéficiaires grâce à l'inadéquation entre l'offre et la demande et à l'incertitude créée par une inflation élevée et volatile.

Alors que la crise énergétique s'estompe, la présidente de la Banque centrale européenne demande également une nouvelle fois aux gouvernements d'annuler rapidement et de manière concertée les mesures de soutien correspondantes pour éviter d'aggraver les pressions inflationnistes à moyen terme, ce qui nécessiterait une réponse plus forte de la politique monétaire. La BCE salue à ce sujet la recommandation de la Commission européenne aux États membres de réduire en 2023 les mesures budgétaires prises en réponse au choc des prix de l'énergie.

Au niveau de la politique monétaire, la BCE reste pleinement engagée dans la lutte contre l'inflation et son objectif d'une inflation de 2% à moyen terme. Cet engagement en faveur de la stabilité des prix contribue à la croissance économique et à l'emploi à moyen terme et donc à la réduction des inégalités, souligne Christine Lagarde. Compte tenu des fortes pressions inflationnistes persistantes, la dirigeante rappelle que la BCE, lors de sa réunion de mai, a relevé ses trois principaux taux d'intérêt de 25 points de base. Elle a également annoncé prévoir mettre fin aux réinvestissements dans le cadre du programme d'achat d'actifs (APP) à partir de juillet 2023.

"Nos hausses de taux se répercutent avec force sur les conditions de financement des entreprises et des ménages, comme en témoignent la hausse des taux de crédit et la baisse des volumes de crédit. Dans le même temps, les pleins effets de nos mesures de politique monétaire commencent à se matérialiser. Une récente analyse des services de la BCE indique que les effets du resserrement de la politique monétaire sur l'activité réelle et l'inflation devraient se renforcer dans les années à venir, mais notre évaluation est entourée d'une grande incertitude", détaille l'ancienne patronne du FMI.

"Nos décisions futures garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à notre objectif à moyen terme de 2 % et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire. Nous continuerons à suivre une approche dépendante des données pour déterminer le niveau et la durée de restriction appropriés. En particulier, nos décisions en matière de taux directeurs continueront de reposer sur notre évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des données économiques et financières à venir, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de transmission de la politique monétaire", rappelle également la présidente de la BCE.