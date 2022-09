Les obligations britanniques s'effondrent, les taux s'envolent

(Boursier.com) — Le Royaume-Uni semble être redevenu le centre de la planète finance ce lundi. Mais pas pour les bonnes raisons. Outre la chute historique de la livre sterling, la matinée est également marquée par le plongeon des obligations d'Etat britanniques, et donc l'envolée des taux (ils évoluent en sens inverse). L'annonce par le gouvernement de Liz Truss de baisses d'impôts massives a en effet provoqué une défiance massive des opérateurs envers le pays. Des inquiétudes renforcées par les propos de Kwasi Kwarteng, qui a promis dimanche de poursuivre le mouvement de réductions d'impôts, alimentant les craintes que la politique budgétaire du nouveau chancelier de l'Échiquier ne fasse monter en flèche l'inflation et la dette publique.

Le rendement des obligations à deux ans, le plus sensible aux hausses de taux, s'envole ainsi de plus de 43 points de base à 4,324%, tandis que le rendement à 10 ans se tend de 24 points de base à 4,059%. Il évolue au-dessus de la barre des 4% pour la première fois depuis 2010. Les prix des gilts avait déjà plongé jeudi après la décision de la BoE, enregistrant leur plus mauvaise journée depuis mars 2020 et l'éclatement de la crise sanitaire.

Les marchés monétaires prévoient désormais jusqu'à 150 points de base de hausses de taux d'ici la prochaine réunion politique de la Banque d'Angleterre en novembre alors qu'un grand nombre d'observateurs estiment que la BoE devrait se réunir en urgence dans les prochains jours après avoir remonté ses taux directeurs de 50 pb la semaine passée. Question de crédibilité. " Aurons-nous des nouvelles des échelons supérieurs de la BOE aujourd'hui ? Faites attention aux commentaires ", écrit Jim Reid, responsable de la recherche devises au sein de la Deutsche Bank.