Les marchés surévaluent le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt à venir de la Fed

(Boursier.com) — Encore un appel à la prudence d'un spécialiste reconnu au sein de la planète finance. Les marchés surévaluent le rythme et l'ampleur des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale car ils négligent une inflation obstinément élevée, affirme l'économiste Mohamed El-Erian. "Je pense que nous arrivons au pivot, mais par rapport à ce que le marché attend, ce ne sera pas aussi rapide ni aussi profond", a déclaré M.El-Erian, président du Queens' College de Cambridge et chroniqueur de 'Bloomberg Opinion'. "Je ne serais pas surpris si nous commencions plus tard, probablement au début de l'été, et je ne serais pas surpris si nous terminions l'année avec des réductions plus proches de ce que la Fed a signalé, soit 75 points de base, contrairement à ce que le marché a intégré ", a ajouté l'ancien patron de PIMCO.

Les marchés sous-estiment l'inflation du secteur des services, qui reste supérieure à celle des biens et devra diminuer beaucoup plus rapidement, a souligné M.El-Erian lors d'une conférence d'UBS Global Wealth Management à Hong Kong. Les rendements du Trésor à 10 ans pourraient terminer l'année plus près de 4,5% que de 3,5%, a également affirmé le dirigeant en réponse à une question posée lors de la conférence, tandis que la croissance du PIB américain pourrait atteindre environ 1% à 2% à mesure que l'économie se normalise.

Le marché table actuellement sur un assouplissement monétaire d'environ 140 points de base cette année, en retrait par rapport au récent sommet d'environ 175 points de base, mais toujours nettement au-dessus des indications de la Fed. Cette petite révision des anticipations des traders est à relier aux dernières déclarations de Christopher Waller qui a repoussé cette semaine des réductions de taux agressives, et à des données sur les ventes au détail aux États-Unis supérieures aux attentes.