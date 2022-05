Les marchés sont 'trop optimistes', selon le co-CIO de Bridgewater Associates

(Boursier.com) — Les marchés sont "trop optimistes" ! Les investisseurs doivent encore s'adapter à une période de "changement séculaire" qui implique à la fois une hausse de l'inflation et un ralentissement de la croissance, avertit Greg Jensen, co-directeur des investissements chez Bridgewater Associates. S'exprimant dans un épisode du podcast 'Odd Lots' de 'Bloomberg', Greg Jensen met en garde contre un breuvage toxique pour les prix des actifs alors que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt et réduit son bilan pour faire face à l'inflation la plus élevée depuis des décennies.

Le co-CIO du plus grand fonds spéculatif au monde estime que malgré le récent recul des marchés, les investisseurs restent positionnés en vue d'un scénario d'atterrissage relativement en douceur de l'économie, ou d'un scénario dans lequel la Banque centrale est en mesure de faire baisser les prix sans nécessairement déclencher une récession. Selon lui, les opérateurs ne devraient pas non plus s'attendre à ce que la Fed intervienne pour les sauver : la Réserve fédérale sera paralysée par son besoin de resserrer les conditions financières afin de maîtriser l'inflation.

"Ils veulent que les prix des actifs baissent dans une certaine mesure. Et même s'ils chutent plus qu'ils ne le souhaitent, ils évoqueront le tableau de l'inflation par rapport à cela. Donc, tout d'un coup, vous avez une possibilité de baisse beaucoup plus importante avant d'obtenir un soulagement des décideurs politiques", a déclaré Jensen. Alors que davantage de liquidités est retirée du marché, les actifs qui ont vu leur valorisation augmenter en raison des entrées d'investisseurs plutôt que des flux de trésorerie, sont désormais vulnérables, ajoute le spécialiste. Selon lui, environ 40% du marché boursier américain "ne peut survivre qu'avec l'arrivée de nouveaux acheteurs, car ils ne génèrent pas eux-mêmes de flux de trésorerie. Et c'est proche d'un sommet historique, c'est comme fondamentalement en ligne avec 1999, 2000".