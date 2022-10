Les marchés remontent, retournement de situation à Londres ?

(Boursier.com) — Outre un rebond technique après six séances consécutives de baisse, les places boursières européennes remontent sur des informations en provenance du Royaume-Uni. Selon les sources de 'Bloomberg' et de 'Sky News', les autorités britanniques travailleraient sur le plan de réductions d'impôt massives non financées proposées par le gouvernement de Liz Truss. Les responsables britanniques du gouvernement et du Trésor discutent de la manière dont ils peuvent revenir sur le paquet de réductions d'impôts dévoilé le mois passé. Aucune décision finale n'a encore été prise et ne sera prise avant un retour à Londres du chancelier de l'Échiquier, Kwasi Kwarteng, actuellement à Washington.

"Downing Street dément tout changement au mini-budget mais on me dit de plusieurs sources que des discussions sont en cours sur les parties qui pourraient être abandonnées face à l'ampleur des inquiétudes", a de son côté déclaré sur Twitter Sam Coates, rédacteur-en-chef politique de 'Sky News'.

La Première ministre britannique a pourtant déclaré mercredi qu'elle ne reviendrait pas sur ses vastes réductions d'impôts et ne réduirait pas les dépenses publiques, cherchant à rester ferme malgré les inquiétudes suscitées par son changement de politique économique. Plus que des soubresauts, l'annonce de ce plan a provoqué un véritable vent de panique sur les marchés financiers outre-Manche, obligeant la Banque d'Angleterre à intervenir pour tenter de calmer la situation.

"Le gouvernement a-t-il finalement répondu aux appels des marchés et de la Banque d'Angleterre ? L'évolution des prix des gilts et de la livre suggère que les marchés le pensent", affirme à l'agence Simon Harvey, responsable de l'analyse devises chez Monex Europe. "Si l'on en croit les rumeurs, nous examinons enfin une base potentiellement plus fondamentale pour que les traders deviennent haussiers sur la livre".