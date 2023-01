Les marchés ignorent l'histoire et voient tout trop beau, prévient une banque américaine

(Boursier.com) — Nouveau message de prudence, cette fois en provenance de Bank of America. Les équipes de la banque rappellent que les actifs risqués ont commencé 2023 avec un profond optimisme, les opérateurs mettant toute leur confiance dans la poursuite de la fameuse 'Boucle d'or' avec un pivot fluide de la Fed (tous deux historiquement improbables). En effet, les marchés tablent sur un IPC de 2,3% d'ici juin, soit la baisse d'inflation la plus rapide sur un marché développé en 40 ans, et sur 200 points de base de baisses de taux de la Fed d'ici décembre 24 (les attentes les plus accommodantes de tout cycle haussier antérieur). Outre ces prévisions sans précédent, les risques qui ont dominé les échanges en 2022 semblent encore représenter des obstacles majeurs pour un marché boursier haussier durable, à savoir : l'incertitude économique, l'approche d'une récession et une Fed belliciste qui veut activement empêcher les conditions financières de se relâcher. Par conséquent, les spécialistes de BoA recommandent de profiter du fort optimisme ambiant pour renforcer ses couvertures.