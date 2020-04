Les marchés de la zone Asie-Pacifique tentent un rebond derrière Wall Street

Les marchés de la zone Asie-Pacifique tentent un rebond derrière Wall Street









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les places de la zone Asie-Pacifique tentent de se reprendre ce jeudi matin dans le sillage du rebond de la Bourse de New York qui a regagné du terrain, après deux séances de forte baisse, sur fond de krach pétrolier. La Bourse de Tokyo remonte de 1,15%, suivie de Seoul en hausse de 1,2% et de Bombay (+0,9%). Taiwan reprend plus modestement 0,6% avec Hong Kong (+0,5%), Singapour (+0,3%) et Shanghai (+0,1%). Seule la bourse de Sydney recule de 0,4%.

Le marché US a surfé hier soir sur le redémarrage de l'activité dans certains Etats américains, ainsi que sur l'adoption par le Sénat américain d'un plan complémentaire de soutien à l'économie de près de 500 milliards de dollars... Côté pétrolier après l'effondrement des cours, le rebond est encore timide, mais le marché tente de se ressaisir avec un baril de brent qui repasse la barre des 20$ à 22,90$ ce matin. Le WTI pointe à 14,50$.

Donald Trump a par ailleurs précisé ses projets de geler l'immigration, qui ne portent pour l'instant que sur la délivrance de cartes vertes et non sur les permis de travail de court terme utilisés par les entreprises, notamment les groupes "technos" de la Silicon Valley qui s'étaient inquiétés des projets du président américain en début de semaine... A la clôture, l'indice Dow Jones a repris 1,99% à 23.475 points, tandis que l'indice large S&P 500 a regagné 2,29% à 2.799 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a rebondi de 2,81% à 8.495 pts. Les trois indices avaient perdu environ 5% sur les deux séances précédentes.

Le pétrole rebondit

Le sursaut des cours du pétrole a été initié par un... tweet de Donald Trump menaçant de détruire les navires iraniens susceptibles de "harceler" ceux des Etats-Unis dans le Golfe.

Sur le marché Nymex, le contrat à terme le plus négocié sur le brut léger américain WTI, celui des livraisons de juin, a donc repris plus de 20%, le Brent se redressant aussi au-dessus des 20$. Les cours des deux variétés de pétrole restent toutefois très déprimés, à leurs plus bas niveaux depuis 1999, il y a 21 ans, pour le WTI, et depuis février 2002 pour le Brent.

Lundi, le cours du contrat à terme de mai sur le WTI (qui est arrivé à échéance depuis mardi) avait dégringolé en terrain négatif à -37,63$ le baril, une première historique !. Cette anomalie témoignait de la panique des opérateurs face à une saturation des capacités de stockage de pétrole dans le monde, alors que l'offre reste pléthorique et que la demande a chuté de plus de 30% depuis le début de la crise du Covid-19.

Sans surprise, les stocks hebdomadaires de pétrole brut aux Etats-Unis, publiés mercredi, ont continué de gonfler. Pour la semaine close au 15 avril, ils se sont envolés de 15 millions de barils à 518,6 mb, contre un consensus de +14 millions de barils. De son côté, l'or continue de faire du yo-yo, à 1.725$ l'once ce matin.

Sur le marché des changes, l'euro reste sans réaction à 1,0835$.

La suspension de l'immigration moins drastique que prévue

Le président américain a signé mercredi le décret exécutif suspendant temporairement l'immigration aux USA... "En attendant, même sans cet ordre, notre frontière sud, aidée substantiellement par les 170 milles du nouveau Mur Frontalier & 27.000 soldats mexicains, est très protégée - y compris contre le trafic d'êtres humains!", a asséné Trump sur Twitter.

Après une levée de bouclier des milieux d'affaires, notamment dans la technologie californienne, qui emploie beaucoup d'ingénieurs étrangers, cette suspension ne concerne que les demandes de cartes vertes (permis de séjour permanent) pendant une durée de 60 jours. Les demandes de visas temporaires de travail, très utilisés par les entreprises, ne seront a priori pas concernés... Mardi, le secteur "techno" avait chuté à Wall Street dans la crainte de difficultés à recruter des talents si Donald Trump appliquait sa menace de façon stricte...