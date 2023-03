Les litiges liés au climat représentent un risque pour les banques européennes selon Fitch Rating

(Boursier.com) — Les banques européennes, comme les entreprises, sont confrontées à un risque croissant de litiges liés au climat à mesure que la transition énergétique s'accélère, indique Fitch Ratings. Les procès liés au climat qui visent les banques pourraient créer des précédents et inciter les banques à accélérer leurs stratégies de neutralité carbone et leur élimination progressive du financement des combustibles fossiles.

Les principales conséquences de la perte d'un procès lié au climat seront probablement d'ordre réputationnel, ce qui, en cas de faute grave, pourrait nuire à la réputation d'une banque, tandis que l'impact financier immédiat sera probablement plus facile à absorber...

Attention croissante

L'activisme climatique s'est développé en Europe au cours des deux dernières années, avec une attention croissante pour les banques qui financent les secteurs des combustibles fossiles. Les investisseurs en actions et les ONG ont exhorté les banques à publier des stratégies et des objectifs sur la réduction de leur exposition aux actifs liés aux combustibles fossiles, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. L'intégration du risque climatique dans la gestion des risques est encore en évolution, bien que les banques aient fait des pas importants vers cet objectif... En particulier, de nombreuses banques se sont engagées à réduire le financement des combustibles fossiles, et nous nous attendons à ce qu'elles affinent encore leurs stratégies, beaucoup d'entre elles s'engageant à atteindre le niveau zéro net - généralement d'ici 2050...

Risque d'amendes

Les engagements ne suffisent pas à éviter d'être la cible de l'activisme climatique ou de litiges... De nombreuses banques européennes figuraient parmi les plus grands fournisseurs de financement des combustibles fossiles. Les investisseurs et les autres parties prenantes seront attentifs à toute dilution des objectifs ou à tout dérapage dans leur réalisation, et les banques devront donc veiller à ce que leurs engagements soient crédibles et respectés.

Outre les litiges relatifs au financement des combustibles fossiles, les banques pourraient se voir infliger des amendes administratives si elles sont reconnues responsables d'écoblanchiment. Elles pourraient également être exposées indirectement si un gros client faisait l'objet d'une action en justice. Le risque de contrepartie pourrait alors s'accroître si la génération de flux de trésorerie de l'emprunteur est compromise...

Environnement juridique complexe

En raison de la complexité de l'environnement juridique, il est difficile de prédire la probabilité d'amendes résultant de litiges liés au climat. Nous pensons que les amendes potentielles pourront être absorbées à court terme par la génération de bénéfices, du moins pour les plus grandes banques européennes. Toutefois, la publicité entourant les actions en justice pourrait entraîner des risques accrus pour la réputation et porter atteinte aux franchises des banques si les manquements ne sont pas rapidement corrigés. Si une banque perd un procès lié au climat, Fitch pense qu'un retrait accéléré du financement des combustibles fossiles serait une conséquence possible... Cela aurait très probablement un impact modeste sur les revenus des grandes banques européennes à court terme. Cependant, cela pourrait également augmenter le risque de crédit sur les portefeuilles en liquidation si les grands clients du secteur du pétrole et du gaz n'étaient pas en mesure de trouver un financement alternatif, poursuit l'agence de notation.

"Nous nous attendons à ce que les banques améliorent leurs politiques de transition énergétique dans les années à venir, sous l'oeil de plus en plus attentif des investisseurs et des régulateurs. Les banques de l'UE doivent augmenter cette année leurs informations relatives au risque climatique dans le cadre du troisième pilier, ce qui facilitera le suivi de leurs progrès, et la BCE a l'intention d'intégrer progressivement les considérations relatives au risque climatique dans les exigences en matière de fonds propres. La menace de litiges liés au climat n'est pas, à ce stade, suffisante pour entraîner des changements dans les notes de pertinence ESG de Fitch pour les banques européennes. Les notes relatives à l'exposition aux impacts environnementaux sont généralement de "2" (pas d'impact sur la notation de l'entité mais pertinent pour le secteur). Cependant, l'augmentation des risques de litiges pourrait conduire à une différenciation croissante des notes de pertinence ESG dans les années à venir" conclut Fitch Rating...

