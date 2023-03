Les Laboratoires Expanscience acquièrent la Medtech Sublimed

(Boursier.com) — Engagés dans le développement de nouvelles solutions pour soulager les douleurs liées à l'arthrose du genou, les Laboratoires Expanscience annoncent l'acquisition de la start-up Medtech Sublimed, spécialisée dans le développement de dispositifs médicaux pour la prise en charge des douleurs chroniques.

Sublimed a été fondée en octobre 2015 par Nicolas Karst et le Dr. Jean-Pierre Alibeu, ancien Chef de Service du Centre de la Douleur du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble, avec pour mission de développer des solutions à même d'améliorer le quotidien des personnes souffrant de douleurs chroniques.

En juin 2016, Sublimed a finalisé sa première levée de fonds d'un montant de plus de 700 KE, puis en clôture une seconde de 2,1 millions d'euros en décembre 2018 pour financer ses développements cliniques et son expansion à l'international. A ce jour, plus de 20.000 patients ont déjà utilisé les solutions développées par SUBLIMED pour soulager leurs douleurs chroniques.