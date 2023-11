(Boursier.com) — Les investisseurs se ruent sur les actions ! Selon Michael Hartnett de Bank of America, qui se base sur les données d'EPRF, les fonds d'actions mondiales ont enregistré des entrées d'environ 40 milliards de dollars au cours des deux semaines se terminant le 21 novembre, soit le niveau le plus élevé depuis février 2022. Un afflux à relier au fait que les investisseurs croient désormais fortement que les Banques centrales n'augmenteront plus leurs taux.

L'accélération du rallye, combinée à des flux plus importants vers les actions ainsi que vers les obligations à haut rendement et les marchés émergents, signifie que l'indicateur personnalisé 'bull and bear' de Bank of America n'émet plus de signal d'achat à contre-courant, souligne le spécialiste cité par 'Bloomberg'.

Malgré cet attrait pour les actions, les fonds monétaires restent pour le moment les grands gagnants de l'année avec des entrées de près de 1.200 milliards de dollars, contre 143 Mds$ pour les fonds actions...

.