Les investisseurs ont rarement accumulé autant de cash

(Boursier.com) — Les stratèges de JP Morgan Chase & Co ont l'explication. Ils estiment que la raison pour laquelle le marché baissier pourrait prendre fin assez rapidement est que les investisseurs détiennent beaucoup trop de liquidités. Nikolaos Panigirtzoglou estime ainsi que les niveaux de trésorerie sont proches de 40%, le niveau le plus élevé depuis une décennie. JPMorgan suit une métrique basée sur les avoirs en actions, obligations et liquidités en dehors des Banques centrales et des banques commerciales. C'est "peut-être le fond pour les actions et les obligations", a déclaré le spécialiste à 'Bloomberg'.

Comme le rappelle l'agence, le stratège s'accroche ainsi à un appel haussier de longue date sur les actions et les obligations, malgré les derniers mouvements qui ont clairement évolué à l'encontre de ses prévisions :"avec autant de liquidités disponibles, les marchés devraient trouver un soutien dans les mois à venir ". L'inflation galopante et la précipitation de la Réserve fédérale à relever les taux d'intérêt ont 'coupé' l'appétit pour le risque des opérateurs et mis fin à une époque où l'argent coulait à flot à Wall Street. Le S&P est entré en 'bear market' la semaine passée, ce qui n'a pas refroidi les attentes haussières de JPM.