Les investisseurs misent à nouveau fortement sur les actions américaines

(Boursier.com) — Les opérateurs ne craignent pas, ou plus c'est selon, la Fed. Ils ont continué à fortement investir sur les actions et les obligations lors de la semaine close le 17 août, pariant sur une Réserve Fédérale moins agressive alors que l'inflation pourrait avoir atteint un pic aux Etats-Unis. Selon les données d'EPFR Global reprises par 'Bloomberg', les fonds d'actions mondiales ont attiré 7,9 milliards de dollars sur la période, les actions américaines enregistrant notamment une deuxième semaine de flux positifs, avec 9,2 MdsE de flux entrants.

Les obligations mondiales ont enregistré des entrées de 500 millions de dollars, tirées par la dette de qualité supérieure (investment-grade), alors même que les bons du Trésor américain ont essuyé leurs plus importantes sorties depuis septembre 2019. En Europe, les actions ont connu leur 27e semaine 'négative' avec 2,2 Mds$ de retraits.

"Très peu craignent la Fed" alors que de plus en plus de traders s'attendent à un changement de politique de la Banque centrale américaine et que la frénésie des même-stocks revient, affirme Michael Hartnett, stratège chez Bank of America. Pourtant, "que la Fed le sache ou non, ils sont loin d'avoir terminé" (ndlr : de remonter les taux), avec une inflation qui devrait se situer entre 5% et 6% d'ici le printemps, toujours bien au-dessus de l'objectif de la Réserve Fédérale.

Plus en détail, les grandes capitalisations américaines, les titres de croissance, les petites capitalisations et la 'value' ont tous enregistré des flux positifs. Par secteurs, les actions technologiques ont enregistré leur plus gros afflux en cinq mois, suivies des financières, tandis que les matériaux, l'immobilier et l'énergie ont été délaissés.