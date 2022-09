Les investisseurs fuient les actions et se réfugient sur le cash

(Boursier.com) — Le beau rebond observé ces derniers jours semble avoir du plomb dans l'aile après les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Les investisseurs n'ont pourtant pas attendu cette 'mauvaise' nouvelle pour fuir massivement les actions. Selon l'enquête hebdomadaire de Bank of America menée auprès de 212 gestionnaires de fonds avec 616 milliards de dollars sous gestion lors de la semaine close le 8 septembre, 52% des répondants ont déclaré 'sous-pondérer' les actions, un niveau jamais vu ! A l'inverse, 62% 'surpondérèrent' le cash, un niveau également record.

Alors que les inquiétudes concernant l'économie s'intensifient, notamment en Europe, 42% des investisseurs interrogés ont indiqué 'sous-pondérer' les actions européennes, la plus importante proportion jamais enregistrée. Plus globalement, le nombre d'investisseurs s'attendant à une récession a atteint son plus haut niveau depuis mai 2020, et le sentiment est clairement "super baissier".

Les perspectives de bénéfices des entreprises se dégradent également. 92% des participants à l'enquête de la banque s'attendent désormais à une baisse des profits au cours de l'année prochaine, tandis que le nombre d'investisseurs prenant des risques supérieurs à la normale est tombé à un niveau record. Une inflation élevée et persistante est considérée comme le risque extrême le plus important, suivie des Banques centrales bellicistes, de la géopolitique et d'une récession mondiale. Une enquête pas très rassurante.