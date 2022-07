Les investissements des particuliers dynamisés par l'environnement actuel

(Boursier.com) — Une carte à jouer ? Malgré une moindre confiance, les Français voient dans le contexte inflationniste durable et les effets du conflit ukrainien, une opportunité pour leurs finances personnelles. Ils investissent ainsi plus, mais surtout différemment. Selon le baromètre trimestriel d'eToro, réalisée auprès de 10.000 investisseurs particuliers dans plus de quatorze pays, dont 1.000 dans l'Hexagone, seuls 25,7% des investisseurs particuliers Français croient en une amélioration de la situation au cours des douze prochains mois contre 29% en avril. Le pessimisme est encore plus marqué à l'échelle internationale puisque 20% des Français sont confiants quant à une amélioration de la situation, contre 23% il y a deux mois.

Dans le même sens, alors que la guerre en Ukraine représentait le principal risque pour leurs investissements, (44%, -14 points), c'est dorénavant l'inflation galopante qui inquiète en premier lieu les Français (50%, +10 points). Dans ce contexte, ils se tournent plus que jamais vers les actifs considérés comme refuges : les métaux précieux demeurent privilégiés (42%) devant les matières premières agricoles, toutefois en forte hausse (36%, + 7 points). Cette tendance peut s'expliquer par une anticipation de la hausse des prix à venir, liée au contexte géopolitique.

Les tendances sectorielles observées précédemment se confirment en juillet. Alors que le secteur tech constituait jusqu'ici l'investissement privilégié des particuliers, il poursuit sa baisse (25%, -5 points) tandis que l'immobilier (32%, +2 points) et l'énergie (30%, -2 points) restent privilégiés. Pour Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marchés pour eToro, "le fait que les investisseurs se dirigent vers des actifs dit refuges est tout à fait logique, puisqu'ils permettent d'obtenir de la performance, et de se protéger contre la baisse des marchés. En bourse, cela se traduit par des secteurs qui ont tendance à moins baisser, comme les métaux précieux, l'immobilier ou la santé".

Les Français ont globalement peu confiance dans l'économie. Lorsqu'ils sont interrogés sur leurs revenus et leur niveau de vie, ils sont 24% à penser que leur situation s'améliorera au cours de l'année à venir. C'est 6 points de moins qu'en avril. A l'inverse, ils sont aujourd'hui 40% à estimer qu'elle va probablement se détériorer, contre 28% lors de la précédente vague du baromètre. C'est ce qui explique en partie l'évolution de leurs comportements financiers. Loin de freiner les investissements particuliers, l'environnement actuel bouleverse leurs comportements. Ces derniers semblent de plus en plus nombreux à investir pour se prémunir des risques vis-à-vis de leur situation personnelle, aux vues du contexte économique, politique et géopolitique. Ils sont ainsi 46% à souhaiter obtenir une sécurité financière à long terme grâce à leurs placements. Une large partie des sondés souhaite également investir pour améliorer leur quotidien (35%) et financer leur retraite en plus de sa pension (34%).

Cette dernière vague du baromètre soulève également une plus grande volonté d'investir, et d'investir davantage chez les particuliers. Alors qu'une faible proportion de personnes (18%) comptait maintenir ses investissements dans les douze prochains mois au cours de la précédente vague, ils sont désormais 37% à l'envisager, relevant la France à 1 point au-dessus de la moyenne mondiale. Ainsi, les Français investissent plus, mais surtout différemment. Ils sont plus nombreux à avoir repositionné leur portefeuille qu'en avril pour se prémunir contre les risques (45%, +7 points).

À la lumière de la récente volatilité des marchés, l'exposition aux matières premières a aussi augmenté (23%, + 8 points). Les crypto-actifs sont largement sollicités (29%, + 7 points), avec une préférence pour le Bitcoin (39% des sondés estiment qu'il s'agira du crypto-actif le plus performant dans les mois à venir) et ce malgré la chute du marché. A l'inverse, les actions étrangères (26%, -2 points) et les actions domestiques (50%, -6 points) semblent moins prisées des investisseurs.