Les données sur l'inflation américaine de novembre ont-elles fuité avant l'heure ?

(Boursier.com) — Certaines personnes ont-elles eu connaissance des données sur l'inflation américaine de novembre avant leur publication officielle ? La question mérite d'être posée puisque comme l'explique 'Bloomberg', les futurs sur les grands indices américains se sont envolés hier de plus de 1% alors que les taux obligataires de référence ont perdu environ 4 points de base dans la minute précédent la publication de ces chiffres très attendus par les marchés.

Malgré le démenti de Karine Jean-Pierre, l'attachée de presse du président Joe Biden, qui a par ailleurs qualifié ces variations de "mouvements mineurs du marché", l'agence note au contraire qu'il s'agit de mouvements majeurs sur un laps de temps si court, bien plus importants que les fluctuations observées lors d'une séance complète certains jours calmes.

Une fuite n'est qu'une des nombreuses hypothèses possibles pour lesquelles les traders ont soudainement commencé à acheter juste avant la publication du rapport. Mais elle mérite d'être regardée de plus près selon Jerome Selvers, en charge de l'application de la réglementation des valeurs mobilières et des litiges chez Pashman Stein Walder Hayden. "Une activité de trading importante avant une information 'market-changing' est suspecte et mérite généralement que les organismes de réglementation fassent les enquêtes appropriées", explique le spécialiste à l'agence. "C'est inhabituel, surtout compte tenu de la réduction de l'inflation qui a été signalée, qui était bien supérieure à ce que les marchés anticipaient... Quelqu'un va probablement l'examiner, que ce soit innocent ou non".

Le Bureau américain des statistiques du travail, qui dévoile les chiffres sur l'inflation, a déclaré qu'il n'était au courant d'aucune publication anticipée de ses données. Le porte-parole du BLS, Cody Parkinson, a néanmoins précisé que certains responsables gouvernementaux reçoivent régulièrement les données avant leur publication conformément aux directives fédérales. De son côté, Karine Jean-Pierre a affirmé à la presse qu'il n'y avait aucune chance que quiconque à la Maison Blanche divulgue le rapport sur l'inflation avant sa présentation à 8h30 (heure américaine) : "je peux vous dire ceci, il n'y a pas eu de fuites d'ici".

Comment expliquer une telle agitation avant l'heure ? La question reste entière. Seule l'ouverture d'une enquête de la SEC pourrait certainement permettre d'en savoir davantage.