Les Business Angels des Grandes Ecoles investissent dans Nimbl'bot,

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) prennent une participation lors de la première levée de fonds réalisée par Nimbl'bot, start-up en robotique qui a mis au point une architecture robotique innovante maximisant précision et agilité des robots.

Nimbl'BOT vient de boucler avec succès son augmentation de capital, d'un montant de 250 KE. Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) ont participé au financement à hauteur de 67 KE. Les fonds IRDInov2, Techno'Start et SkalePark ont également co-investi dans cette levée de fonds.

Créée par Ludovic Dufau et Alice Lassalle, Nimbl'bot est une start-up deeptech qui a breveté en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, une architecture robotique bio-inspirée d'une colonne vertébrale. Ces développements portent sur la conception de robots offrant des niveaux de précision et des capacités de mouvements inégalés.

Les robots Nimbl'bot s'affranchissent des contraintes mécaniques connues pour rendre possible la robotisation d'opérations complexes et l'accessibilité dans des environnements aujourd'hui impossible.