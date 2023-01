Leocare conclut un partenariat inédit avec Electromaps

(Boursier.com) — D 'ores et déjà premier assureur de Tesla Model 3, Leocare poursuit son développement au service de la mobilité verte en nouant un partenariat avec Electromaps, le leader de la fourniture de services de mobilité électrique dans le sud de l'Europe. Les assurés peuvent ainsi bénéficier d'un "pass universel" qui leur permettra un accès privilégié aux milliers de bornes de recharge électrique sur les meilleurs réseaux de France et du continent européen.

Inédite, cette collaboration répond à deux des grandes promesses de Leocare : faciliter la vie des automobilistes et encourager la transition écologique dans le secteur de l'assurance.

L'électrique séduit toujours plus de Français

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 202.935 véhicules immatriculés entre janvier et décembre 2022, le secteur est en hausse de 25% par rapport à 20211. La tendance est forte et devrait encore s'accentuer. D'après un récent sondage publié par l'institut Odoxa, 1 Français sur 3 compte s'équiper d'un véhicule électrique dans les deux prochaines années.

Pour autant, dans le même temps, l'électrique continue de susciter des interrogations et des craintes. En effet, 39 % des Français déplorent la faible autonomie des véhicules électriques et 24 % aimeraient bénéficier d'un réseau de bornes de recharge plus développé.

C'est dans ce contexte que Leocare et Electromaps ont conclu un partenariat...

Grâce à cette collaboration, les assurés Leocare pourront recevoir un badge "Electropass" d'une valeur de 15 euros sur simple demande, du 16 janvier au 26 février. Unique en son genre, ce pass universel permet d'activer plus de 300.000 bornes de recharge dans les différents réseaux et stations partout en Europe (Total, Ionity, Allego etc). Mieux : il simplifie les démarches (comme le paiement sans contact) et met les utilisateurs à l'abri d'une panne de smartphone.

Pour Leocare, le choix de ce partenariat s'est imposé naturellement. Lancé en 2015 en Espagne et présent officiellement en France depuis un an, le service Electromaps crée en effet l'expérience de recharge publique la plus fluide, la plus fiable et la plus agréable qui soit pour les conducteurs de véhicules électriques afin de contribuer à l'accélération de la transition vers la mobilité propre.

Application à suivre

En outre, il permet de trouver facilement les stations de recharge disponibles grâce à une application au design à la fois épuré et intuitif tout en apportant un confort utilisateur amélioré, via notamment un nouveau système de paiement simplifié.

Émilie de Fautereau, Chief of Growth & Marketing de Leocare, a déclaré : "Avec une augmentation de plus de 40% de nos véhicules électriques assurés en 2022, Leocare se positionne comme la néo-assurance de référence de l'électrique en France. Le partenariat avec Electromaps s'inscrit pleinement dans notre mission d'accompagner l'adoption de comportements plus responsables, pour que nos assurés puissent devenir acteurs du changement."