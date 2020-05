Left Bank fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Boulogne-Billancourt

(Boursier.com) — LEFT BANK a fait l'acquisition, auprès de Covéa Immobilier, d'un immeuble de bureaux situé au 20 rue de Billancourt à Boulogne-Billancourt. L'immeuble développe une surface de 3.000 m(2) et 65 places de parking. Il est loué à plusieurs locataires de qualité...

Dans cette transaction LEFT BANK était conseillé par l'etude notariale Haussmann Notaires et par le cabinet d'avocats LIGL, le vendeur, Covéa Immobilier était représenté par BNP Paribas Real Estate dans le cadre d'un mandat co-exclusif avec JLL et par l'étude notariale Cheuvreux et Associés.