Leasinvest Real Estate SCA vend la partie semi-industrielle du Brixton Business Park à Zaventem

(Boursier.com) — Aujourd 'hui, l'acte de vente a été signé concernant la partie semi-industrielle du Brixton Business Park à Zaventem, comme déjà annoncé dans le dernier communiqué de presse concernant les résultats annuels 2020. L'acheteur est une filiale d'Exeter Property Group. Knight Frank est intervenu en tant que courtier dans le cadre de cette transaction.

Le Brixton Business Park comprend 5 immeubles semi-industriels d'une superficie totale de 18.788 m(2). Ce désinvestissement s'inscrit pleinement dans la stratégie de Leasinvest, qui vise à vendre des immeubles non stratégiques et à se focaliser sur des nouveaux projets durables. La situation favorable actuelle du marché a permis la vente réussie de ce type d'immobilier.

Ce désinvestissement a également des effets financiers bénéfiques : non seulement il permet au taux d'endettement de descendre au niveau souhaité de moins de 55%, la plus-value réalisée sur cette opération nous a également permis de rembourser anticipativement une partie de notre portefeuille de produits dérivés et ainsi de diminuer davantage le coût moyen de financement, déjà initié par le remboursement en décembre 2020.

Michel Van Geyte, CEO, a commenté : "C'est avec une certaine nostalgie que nous nous séparons de ce site qui fait partie de notre portefeuille depuis sa création en 1999. Toutefois, il s'agit d'une étape nécessaire pour rendre notre portefeuille immobilier plus durable."