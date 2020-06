Lease Green lève 700.000 euros auprès de la Banque des Territoires.

(Boursier.com) — Lease Green, le spécialiste de la location de véhicules électriques à destination des collectivités territoriales et des entreprises, lève 700.000 euros auprès de la Banque des Territoires.

L'entreprise orléanaise, qui propose des services de location longue, moyenne et courte durées de véhicules propres, entend accélérer, grâce à ce financement, son développement auprès des collectivités territoriales et des entreprises dans toute la France.

Lease Green offre un service de location de véhicules électriques utilitaires et particuliers destiné aux collectivités et aux entreprises. Ce loueur multimarque dispose d'une large gamme de véhicules électriques capable de répondre à différents usages. Forte de ses partenariats de longue date avec plusieurs constructeurs, la société propose ses services à des prix compétitifs, répondant aux besoins des collectivités et des entreprises sur tout le territoire français, y compris dans les zones de petite ou moyenne densité.

L'entreprise participe ainsi à la structuration du développement de la mobilité douce pour tous les territoires.

De nombreux clients ont déjà fait confiance à Lease Green depuis sa création, en 2013 : Département de Vaucluse, Villetaneuse, Val-de-Reuil, Région Occitanie, Centre hospitalier de Valenciennes, Hospices civils de Lyon, Var Habitat, Syndicat des Energies de Seine-et-Marne, Armée de l'Air, Centre d'Essai Atomique (CEA)... En tout, plus d'une cinquantaine de collectivités et de nombreuses entreprises aux secteurs d'activité variés ont été séduites par les solutions de mobilité proposées.

Cette levée de fonds permettra à la société d'étendre la gamme de ses solutions en développant, notamment, son service de location courte durée courant 2020. En accroissant son parc automobile dédié à cette activité, la société entend s'adapter aux demandes du marché. Ce financement permettra également à la société d'augmenter ses capacités d'emprunts afin de pouvoir augmenter son parc et ainsi son volume d'affaires pour les prochaines années.

La société entend aussi renforcer son développement commercial sur son activité de négoce en étant un des précurseurs sur le marché secondaire des véhicules électriques.

Pour Larbi Marrakchi, fondateur et président de Lease Green :

"Ce Marché de niche qui croît chaque année grâce à la prise de conscience générale de la problématique environnementale mais aussi grâce à l'arrivée sur ce Marché de l'ensemble des constructeurs automobiles, oblige Lease Green à se structurer pour continuer à accompagner les collectivités et les entreprises désireuses de s'équiper en véhicules propres.

Nous avons un besoin permanent de financement des matériels pour nos clients et pour cela, la Banque des Territoires est le partenaire idéal, non seulement en raison de ses moyens mais aussi de son maillage et de sa connaissance précise du territoire."

Pour Pierre Aubouin, directeur du département Infrastructures et Mobilité de la Banque des Territoires : "Le développement du véhicule électrique en France est un enjeu majeur dans la transition énergétique de la mobilité et s'inscrit pleinement dans notre action en faveur de territoires plus durables. Dans une double volonté d'accélérer cette transition et d'accompagner les collectivités locales dans celle-ci, la Banque des Territoires vise à proposer une palette complète de solutions pour accélérer la bascule des collectivités locales et des entreprises vers des motorisations propres lors du renouvellement de leurs flottes de véhicules, en particulier celles des villes moyennes.

La société Lease Green permet d'accompagner collectivités et entreprises dans le passage de ces flottes de véhicules vers l'électromobilité. A ce titre, l'investissement de la Banque des Territoires dans Lease Green, permettra à cette dernière de déployer son offre plus largement auprès de ces deux clientèles pour accélérer la transition vers une mobilité plus durable."