Le Wagon lève 17 ME auprès de Cathay Capital et AfricInvest

(Boursier.com) — Avec une présence dans 38 villes sur les 5 continents et une communauté de plus de 7.000 alumni, Le Wagon s'est vite imposé comme une référence mondiale dans la formation intensive (ou bootcamp) en développement web. L'école annonce sa première levée de fonds d'un montant de 17 millions d'euros, réalisée auprès du fonds international Cathay Capital, investisseur principal, et du fonds AfricInvest.

En s'appuyant sur une méthode d'apprentissage longuement itérée et basée sur des exercices pratiques, Le Wagon propose des formations de haute qualité justifiant d'un fort degré d'opérationnalité et d'employabilité permettant aux élèves d'intégrer rapidement des entreprises tech ou de lancer leur projet...