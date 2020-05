Le SCARA accueille Air Antilles et Air Guyane

(Boursier.com) — Le SCARA accueille Air Antilles et Air Guyane. Le SCARA qui rassemble plus de 50% des compagnies françaises devient la première organisation professionnelle représentative des compagnies aériennes françaises.

Air Antilles et Air Guyane sont les marques de CAIRE (Compagnie Aérienne Inter Régionale Express), une compagnie aérienne régionale opérant sous la marque Air Guyane sur le territoire intérieur Guyanais et sous la marque Air Antilles sur l'ensemble de la caraïbe. Dotée d'une flotte de 16 avions dont 7 ATR 42 et 72 de nouvelle génération, elle a transporté en 2019 un total de 500.000 passagers dont 100.000 passagers en partenariat avec la compagnie Winair sur le réseau hollandais de la caraïbe.

Avec plus de 26 destinations desservies, elle est l'une des compagnies aériennes régionales les plus importante de la zone caraïbe.

En 2017, CAIRE a créé l'alliance Caribsky avec deux acteurs majeurs du transport aérien régional caribéen, la compagnie Winair et la compagnie LIAT.

L'objectif de cette alliance est de faciliter le transport inter caribéen et de permettre aux voyageurs de n'importe quelle île de se rendre sur une autre destination avec un seul changement.