Le salon Produrable est reporté mi-juin

Le salon Produrable est reporté mi-juin









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite aux diverses annonces gouvernementales liées à la gestion de crise du Codiv19, et dans l'optique de protéger ses équipes, partenaires et visiteurs, PRODURABLE reporte son salon du 17 au 19 juin. Toujours sur le même format et toujours au Palais des Congrès. La journée du 17 juin sera dédiée à des masterclass (sur inscription uniquement) et le salon ouvrira ses portes aux visiteurs les deux jours suivants.

Le programme et le contenu resteront fondamentalement identiques (sous réserve des disponibilités des speakers initialement prévus). Le tout sous un thème qui prend plus de sens que jamais : Sobriété, Solidarité, Prospérité... pour un New Deal Européen !

"Si l'heure est naturellement à la vigilance et à la préservation de la santé de chacun de nous, nous restons mobilisés pour faire de l'édition 2020 de PRODURABLE un succès. En effet, les sujets qui y seront débattus restent au coeur des enjeux économiques, environnementaux et sociétaux actuels. Ils résonneront peut-être même encore davantage à la lumière de la situation que nous vivons aujourd'hui. Jamais nous n'avions pu constater à quel points nos économies et nos sociétés sont imbriquées les unes aux autres et l'importance à la fois de la coopération internationale et de la solidarité locale", précise Cécile Colonna d'Istria, dirigeante et fondatrice du salon PRODURABLE.

L'annonce du programme mis à jour sera faite dans les prochains jours...