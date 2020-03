Le salon 'Big Data Paris' reporté

Le salon 'Big Data Paris' reporté









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Corp Agency, organisateur du salon 'Big Data Paris', le rendez-vous des solutions, services et technologies de Big Data, annonce que l'édition 2020 de l'événement est reportée et aura lieu les 27 et 28 mai 2020 au Palais des Congrès de Paris.

"Nous sommes en effet dans l'obligation de reporter notre évènement, en raison de l'interdiction formulée par le Gouvernement et annoncée par le Ministre de la santé, Monsieur Olivier Véran, ce samedi 29 février 2020, à l'égard des évènements réunissant plus de 5.000 personnes en milieu confiné, suite aux inquiétudes grandissantes relatives à la propagation du coronavirus (Covid-19)" commente l'organisateur. "Les mesures de restrictions de déplacement émanant des autorités, mais aussi des entreprises se rendant au salon en tant qu'exposants et visiteurs, ne peuvent en outre qu'entraîner une réduction drastique de la fréquentation de cet événement dans les prochains jours... Il s'agit également d'être solidaire des préoccupations croissantes des entreprises participantes pour la santé et la sécurité de leurs employés".