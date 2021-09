Le Professeur Laurent Lafforgue rejoint les équipes scientifiques de Huawei France

(Boursier.com) — Huawei France annonce l'arrivée du Professeur Laurent Lafforgue au sein de son équipe scientifique qui compte 300 chercheurs. Le Professeur Laurent Lafforgue a rejoint les équipes scientifiques de Huawei au 1er septembre en tant que chercheur. Le rôle de Laurent Lafforgue est de développer, en coopération avec d'autres chercheurs de Huawei et du monde académique, la théorie

générale des "topos de Grothendieck". Les résultats des recherches du Professeur Lafforgue seront publics, prenant la forme d'articles scientifiques et de publications.

"Je suis ravi de rejoindre les équipes scientifiques de Huawei et de poursuivre à leurs côtés les travaux que nous avions initiés ensemble dès 2017 sur la théorie des topos et ses applications possibles. Cette théorie a été introduite en mathématiques il y a environ soixante ans par Alexandre Grothendieck qui considérait que c'était l'une de ses plus importantes contributions. Je suis heureux que l'on me donne l'opportunité de poursuivre humblement son travail", a commenté Laurent Lafforgue chercheur chez Huawei.