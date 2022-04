Le producteur français d'hydrogène vert Lhyfe bientôt en bourse !

(Boursier.com) — Le producteur français d'hydrogène vert Lhyfe a déclaré vendredi que l'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé son document d'enregistrement universel, lui ouvrant la voie à une introduction en bourse sur le marché d'Euronext à Paris.

La société, présente dans 10 pays et exploitant un site industriel en France, dispose à ce jour d'un pipeline commercial de 93 projets représentant une capacité totale dépassant les 4,8 gigawatts.

"Alors que la demande va exploser au cours des prochaines décennies, Lhyfe vise à devenir un leader européen indépendant dans la production d'hydrogène vert", a déclaré le directeur général et président de la société, Matthieu Guesne.

L'hydrogène vert est obtenu grâce aux énergies renouvelables telles que les parcs éoliens et solaires.

Lhyfe prévoit un chiffre d'affaires annuel consolidé d'environ 200 millions d'euros et un EBITDA à l'équilibre d'ici 2026.