Le premier SPAC européen dédié au secteur du divertissement et des loisirs débarque à Paris

(Boursier.com) — Le premier "SPAC" (Special Purpose Acquisition Company) européen dédié à l'industrie du divertissement et des loisirs débarque à Paris. Le SPAC, I2PO, soutenu par trois grands noms, va lever 250 millions d'euros (susceptible d'être porté à 300 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension) dans le cadre d'une offre réservée aux investisseurs qualifiés, à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris.

Iris Knobloch (ancienne présidente de WarnerMedia France), la famille Pinault (via la holding Artémis) et Combat Holding (fondé et dirigé par Matthieu Pigasse) sont derrière ce projet, qui vise à saisir une opportunité d'investissement dans le secteur attractif du divertissement et des loisirs à fort potentiel de développement et de croissance. A ce titre, "l'expertise sectorielle et opérationnelle internationale d'Iris Knobloch ; la capacité reconnue d'Artémis à développer des marques de notoriété mondiale et créer de la valeur à long terme ; ainsi que le track record inégalé en matière de SPAC et de fusions-acquisitions de Combat Holding, offrent une combinaison de talents uniques pour accompagner avec succès des champions Européens du secteur, dans leur conquête d'un leadership mondial".

Dans le cadre de cette opération, I2PO offre 25 millions d'Unités (actions de préférence stipulées rachetables assorties de bons de souscription d'actions ordinaires de la Société rachetables) pour un prix unitaire de souscription de 10 euros chacune, ce nombre étant susceptible d'être porté à 30 millions d'Unités en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. L'offre sera réservée exclusivement à des investisseurs qualifiés en France et à l'étranger. Chaque Unité est composée d'une action de préférence stipulée rachetable et d'un bon de souscription d'actions ordinaires rachetables ("BSAR", ensemble représentant une "Unité"). Trois BSAR donnent le droit de souscrire à une action ordinaire nouvelle d'I2PO moyennant un prix d'exercice de 11,50 euros. Les BSAR seront exerçables à compter de la date de réalisation du rapprochement d'entreprises.

Les Actions de Préférence et les BSAR d'I2PO feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé d'Euronext Paris et seront négociés séparément sous deux lignes de cotation identifiées respectivement par les mnémoniques I2PO et I2POW. L'offre débute aujourd'hui et devrait se clôturer le 16 juillet 2021, à 12h00 (CET).

Iris Knobloch, Présidente du Conseil d'Administration et Directrice générale d'I2PO, sera accompagnée dans sa mission par Catherine Powell (Global Head Hosting & Experience chez AirBnB) et Matthias Döpfner (Chairman et CEO d'Axel Springer) en qualité de Conseillers Stratégiques et pourra compter sur la compétence des membres du Conseil d'Administration, composé de 8 administrateurs dont : " Les fondateurs : Iris Knobloch, Artémis - représentée par deux administrateurs : François-Henri Pinault et Alban Gréget - et Combat Holding. " 4 membres indépendants : Mercedes Erra (Executive President Havas, Cofondatrice et Présidente de BETC) ; Patricia Fili-Krushel (Présidente de Coqual) ; Fleur Pellerin (CEO de Korelya Capital, ancienne Ministre de la culture et du numérique) ; Carlo d'Asaro Biondo (EVP Telecom Italia et CEO de Noovle).