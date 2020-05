Le PIB de la zone euro devrait se contracter de 7,7% en 2020 selon Bruxelles

(Boursier.com) — La zone euro devrait se contracter de 7,7% cette année avant de rebondir de 6,3% l'an prochain. " La pandémie de coronavirus représente un choc majeur pour les économies mondiale et européenne, avec des conséquences socio-économiques très graves. Malgré une réponse politique rapide et globale tant au niveau européen que national, l'économie de l'UE connaîtra cette année une récession d'une ampleur historique ", avertit la Commission européenne, qui souligne que ses projections de croissance ont été révisées à la baisse d'environ neuf points de pourcentage par rapport à ses prévisions de décembre.

"La reprise économique de chaque État membre dépendra non seulement de l'évolution de la pandémie dans chaque pays, mais aussi de la structure de leurs économies et de leur capacité à réagir par des politiques de stabilisation. Étant donné l'interdépendance des économies de l'UE, la dynamique de la reprise dans chaque État membre affectera également la vigueur de la reprise dans les autres États membres".

Concernant la France, le PIB devrait reculer de 8,2% cette année avant de progresser de 7,4% en 2021. En Allemagne, la récession devrait être de 6,5% en 2020 avant un rebond de 5,9% l'an prochain.

Si les programmes de chômage partiel, les subventions salariales et le soutien aux entreprises devraient contribuer à limiter les pertes d'emplois, la pandémie de coronavirus aura de graves répercussions sur le marché du travail. Le taux de chômage dans la zone euro devrait passer de 7,5% en 2019 à 9,5% en 2020 avant de retomber à 8,5% en 2021.

Du côté de l'inflation, les prix à la consommation devraient diminuer sensiblement cette année en raison de la baisse de la demande et de la chute brutale des prix du pétrole, qui, ensemble, devraient plus que compenser les augmentations de prix isolées causées par les perturbations de l'approvisionnement liées à la pandémie. L'inflation dans la zone euro, mesurée par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), est désormais estimée à 0,2% en 2020 et à 1,1% en 2021.

La CE souligne que ses prévisions de printemps sont assombries par un degré d'incertitude plus élevé que d'habitude. Elles sont basées sur un ensemble d'hypothèses concernant l'évolution de la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement associées. Les prévisions de base supposent que les mesures de confinement seront progressivement levées à partir du mois de mai. Une pandémie plus grave et plus durable que ce qui est actuellement envisagé pourrait entraîner une chute du PIB bien plus importante que celle prévue dans le scénario de base de cette prévision. En l'absence d'une stratégie de relance commune forte et opportune au niveau de l'UE, la crise risque d'entraîner de graves distorsions au sein du marché unique et des divergences économiques, financières et sociales bien ancrées entre les États membres de la zone euro. Il existe également un risque que la pandémie déclenche des changements d'attitude plus radicaux et permanents à l'égard des chaînes de valeur mondiales et de la coopération internationale, ce qui pèserait sur l'économie européenne, très ouverte et interconnectée. La pandémie pourrait également laisser des cicatrices permanentes par le biais de faillites et de dommages durables sur le marché du travail.

La menace de droits de douane à la fin de la période de transition entre l'UE et le Royaume-Uni pourrait également freiner la croissance, bien que dans une moindre mesure dans l'UE qu'au Royaume-Uni, précise Bruxelles.