Le patron de la BoE estime qu'une flambée des prix alimentaires pourrait avoir des conséquences 'apocalyptiques'

(Boursier.com) — Le gouverneur de la Banque d'Angleterre se veut alarmiste. Lors d'une audition au Parlement à Londres lundi, Andrew Bailey a déclaré qu'une flambée des prix alimentaires pourrait avoir des conséquences "apocalyptiques" pour les personnes les plus pauvres de la société et l'économie mondiale : "C'est une préoccupation majeure non seulement pour ce pays mais pour le monde en développement".

Le patron de la Banque centrale britannique a indiqué que tout ce que les gouvernements peuvent faire pour libérer le flux des récoltes de l'Ukraine vers le marché aiderait la situation. Les prix du blé ont bondi ces dernières semaines après que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a entravé les exportations depuis Kiev. "L'Ukraine a de la nourriture en magasin mais ne peut pas la sortir pour le moment", a souligné A.Bailey.

Objet de vives critiques de la part d'une partie de la population mais aussi du gouvernement pour ne pas avoir su contrôler la flambée des prix, le dirigeant a affirmé que les responsables de la BoE ne pouvaient pas anticiper la série de chocs responsables de la progression des prix bien au-delà de l'objectif de 2%. La guerre en Ukraine, une aggravation de la crise sanitaire en Chine et une baisse considérable de la taille de la main-d'oeuvre disponible outre-Manche exercent toutes une pression à la hausse sur les prix, et les décideurs politiques ont été surpris par chacune d'entre elles, a-t-il précisé. Selon lui, il n'y a pas grand-chose que lui ou le Comité de politique monétaire auraient pu faire différemment. "Je dois souligner que je ne suis pas du tout content de cela", a-t-il déclaré au Comité du Trésor de la chambre basse du Parlement. "Il y a eu une série de chocs d'approvisionnement. Nous ne pouvons pas prédire des choses comme les guerres. C'est une pratique bien établie de s'adapter aux chocs d'approvisionnement là où on s'attend à ce qu'ils soient transitoires. Une séquence de chocs comme celui-ci, qui se sont vraiment produits sans aucun écart entre eux, est presque sans précédent".

Alors qu'en décembre, la BoE est devenue la première grande Banque centrale à relever ses taux d'intérêt depuis le début de la pandémie, cela n'a pas empêché une flambée de l'inflation qui a atteint 7% en mars et devrait avoir dépassé un niveau plus observé depuis 40 ans en avril (9,1%). La Banque d'Angleterre, qui a relevé en début de mois ses taux à leur plus haut niveau depuis la crise financière, a averti que le Royaume-Uni pourrait tomber en récession l'an prochain, écrasé par une inflation à deux chiffres. Le gouverneur de la BOE a décrit les perspectives comme le défi le plus difficile auquel les décideurs politiques ont été confrontés depuis qu'ils ont obtenu le pouvoir de fixer les taux il y a 25 ans.